https://ria.ru/20250306/putin-2003491440.html

Путин назвал офицеров опорой России

Путин назвал офицеров опорой России - РИА Новости, 06.03.2025

Путин назвал офицеров опорой России

Офицеры являются опорой России, специальная военная операция это подтвердила, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:37:00+03:00

2025-03-06T19:37:00+03:00

2025-03-06T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Офицеры являются опорой России, специальная военная операция это подтвердила, заявил президент РФ Владимир Путин."Офицерский корпус российской армии - это особая каста, и то, что в боевых условиях проявляются их лучшие качества, это абсолютно закономерно. Это, безусловно, опора нашей страны, опора нашего государства. Так было во все времена, и в такие события, которые мы сейчас переживаем, это подтверждается вновь и вновь", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin--2003490556.html

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2025

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россия, владимир путин, общество