https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО
Качество работы медицинской службы растет в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:37:00+03:00
2025-03-06T19:37:00+03:00
2025-03-06T19:43:00+03:00
владимир путин
общество
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Качество работы медицинской службы растет в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Вообще, у нас российская военная медицина имеет очень давние хорошие традиции, глубокие, подготовка хорошая, очень профессиональная. Но особенно сейчас квалификация, конечно, в такие тяжелые, с одной стороны, моменты и годы, а с другой стороны, когда практика такая большая, то, конечно, растет качество русских служб", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО
Владимир Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО