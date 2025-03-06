https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html

Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО

Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО

Качество работы медицинской службы растет в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:37:00+03:00

2025-03-06T19:37:00+03:00

2025-03-06T19:43:00+03:00

владимир путин

общество

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Качество работы медицинской службы растет в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Вообще, у нас российская военная медицина имеет очень давние хорошие традиции, глубокие, подготовка хорошая, очень профессиональная. Но особенно сейчас квалификация, конечно, в такие тяжелые, с одной стороны, моменты и годы, а с другой стороны, когда практика такая большая, то, конечно, растет качество русских служб", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html

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2025

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владимир путин, общество, россия