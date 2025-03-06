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Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 06.03.2025 (обновлено: 19:43 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО
Качество работы медицинской службы растет в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:37:00+03:00
2025-03-06T19:43:00+03:00
владимир путин
общество
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Качество работы медицинской службы растет в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Вообще, у нас российская военная медицина имеет очень давние хорошие традиции, глубокие, подготовка хорошая, очень профессиональная. Но особенно сейчас квалификация, конечно, в такие тяжелые, с одной стороны, моменты и годы, а с другой стороны, когда практика такая большая, то, конечно, растет качество русских служб", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине
Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО

Владимир Путин отметил рост качества работы медицинской службы на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Качество работы медицинской службы растет в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вообще, у нас российская военная медицина имеет очень давние хорошие традиции, глубокие, подготовка хорошая, очень профессиональная. Но особенно сейчас квалификация, конечно, в такие тяжелые, с одной стороны, моменты и годы, а с другой стороны, когда практика такая большая, то, конечно, растет качество русских служб", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
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