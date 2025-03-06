https://ria.ru/20250306/putin-2003489616.html

Герои СВО достойно прошли жизненный путь, заявил Путин

Герои СВО достойно прошли жизненный путь, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025

Герои СВО достойно прошли жизненный путь, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции достойно прошли жизненный путь, для будущих поколений россиян важно, чтобы память о... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:31:00+03:00

2025-03-06T19:31:00+03:00

2025-03-06T19:44:00+03:00

общество

владимир путин

специальная военная операция на украине

москва

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции достойно прошли жизненный путь, для будущих поколений россиян важно, чтобы память о них осталась надолго.Встреча Путина сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" проходит в четверг в Москве."Мы же все смертны, правда? И когда-то жизненный путь каждого человека заканчивается. Вопрос в том, как каждый из нас прожил эту жизнь. Ваши близкие, которые прошли через эти испытания, которые не вернулись из зоны боевых действий, они достойно прошли этот путь. И для нас, и для будущих поколений важно, чтобы их имена остались надолго, их примеры остались надолго", - сказал глава государства, обращаясь к сотрудникам фонда.

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общество, владимир путин, москва, россия