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Путин высказался о патриотическом воспитании - РИА Новости, 06.03.2025
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19:29 06.03.2025 (обновлено: 19:36 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003489185.html
Путин высказался о патриотическом воспитании
Путин высказался о патриотическом воспитании - РИА Новости, 06.03.2025
Путин высказался о патриотическом воспитании
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к патриотическому воспитанию нужно подходить творчески, чтобы детям было интересно. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:29:00+03:00
2025-03-06T19:36:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к патриотическому воспитанию нужно подходить творчески, чтобы детям было интересно."Вариантов добиваться нужного нам результата, в том числе и в патриотическом воспитании, очень много. И здесь, конечно, нужно очень творчески подходить. Вот если думать, всегда можно найти то, что будет интересно для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003489616.html
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Путин высказался о патриотическом воспитании

Путин: к патриотическому воспитанию нужно подходить творчески

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к патриотическому воспитанию нужно подходить творчески, чтобы детям было интересно.
"Вариантов добиваться нужного нам результата, в том числе и в патриотическом воспитании, очень много. И здесь, конечно, нужно очень творчески подходить. Вот если думать, всегда можно найти то, что будет интересно для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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