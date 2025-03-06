https://ria.ru/20250306/putin-2003489185.html
Путин высказался о патриотическом воспитании
Путин высказался о патриотическом воспитании - РИА Новости, 06.03.2025
Путин высказался о патриотическом воспитании
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к патриотическому воспитанию нужно подходить творчески, чтобы детям было интересно. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:29:00+03:00
2025-03-06T19:29:00+03:00
2025-03-06T19:36:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к патриотическому воспитанию нужно подходить творчески, чтобы детям было интересно."Вариантов добиваться нужного нам результата, в том числе и в патриотическом воспитании, очень много. И здесь, конечно, нужно очень творчески подходить. Вот если думать, всегда можно найти то, что будет интересно для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003489616.html
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общество, владимир путин
Путин высказался о патриотическом воспитании
Путин: к патриотическому воспитанию нужно подходить творчески