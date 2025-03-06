https://ria.ru/20250306/putin-2003484366.html

Путин рассказал о героизме бойцов из "отрядов Z"

Путин рассказал о героизме бойцов из "отрядов Z" - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал о героизме бойцов из "отрядов Z"

Подавляющее большинство бойцов из "отрядов Z" воюют очень достойно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:10:00+03:00

2025-03-06T19:10:00+03:00

2025-03-06T19:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство бойцов из "отрядов Z" воюют очень достойно, заявил президент РФ Владимир Путин."Военнослужащие, которые в подразделениях "Z" воюют, многие, подавляющее большинство воюют очень достойно", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".На встрече также говорили о тех бойцах, кто стал принимать участие в боевых действиях, добровольно отправившись в свое время в зону СВО из мест лишения свободы."Все бывает, к сожалению, бывают и вторичные правонарушения, тогда у них другая судьба. Но в основном воюют очень достойно, и в штурмовых группах воюют, и на других участках", - заключил Путин.

https://ria.ru/20250306/putin-2003474454.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003484687.html

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владимир путин, общество, россия