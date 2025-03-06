https://ria.ru/20250306/putin-2003483588.html
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского
Президент России Владимир Путин заявил, что 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:07:00+03:00
2025-03-06T19:07:00+03:00
2025-03-06T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно". "Да, они воюют. Они круто и сильно воюют, я знаю 234-ый (полк - ред.)", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Надежда Цыганова передала президенту от священников пожелания "помощи божией и сил выстоять, несмотря ни на что". "Главное, чтобы ребята выстояли. Мы с вами не подведем", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003470489.html
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общество, россия, владимир путин, александр невский
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Невский
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского
Путин: 234-й полк имени Александра Невского воюет круто и сильно