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Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/putin-2003483588.html
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского
Президент России Владимир Путин заявил, что 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:07:00+03:00
2025-03-06T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
александр невский
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно". "Да, они воюют. Они круто и сильно воюют, я знаю 234-ый (полк - ред.)", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Надежда Цыганова передала президенту от священников пожелания "помощи божией и сил выстоять, несмотря ни на что". "Главное, чтобы ребята выстояли. Мы с вами не подведем", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003470489.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003473944.html
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общество, россия, владимир путин, александр невский
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Невский
Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского

Путин: 234-й полк имени Александра Невского воюет круто и сильно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно".
"Да, они воюют. Они круто и сильно воюют, я знаю 234-ый (полк - ред.)", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих
Вчера, 18:15
Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Надежда Цыганова передала президенту от священников пожелания "помощи божией и сил выстоять, несмотря ни на что".
"Главное, чтобы ребята выстояли. Мы с вами не подведем", - ответил Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших героев СВО
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр Невский
 
 
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