https://ria.ru/20250306/putin-2003483588.html

Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского

Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал о героизме 234-ого полка имени Александра Невского

Президент России Владимир Путин заявил, что 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:07:00+03:00

2025-03-06T19:07:00+03:00

2025-03-06T19:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно". "Да, они воюют. Они круто и сильно воюют, я знаю 234-ый (полк - ред.)", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Надежда Цыганова передала президенту от священников пожелания "помощи божией и сил выстоять, несмотря ни на что". "Главное, чтобы ребята выстояли. Мы с вами не подведем", - ответил Путин.

https://ria.ru/20250306/putin-2003470489.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003473944.html

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общество, россия, владимир путин, александр невский