https://ria.ru/20250306/putin-2003482061.html

Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине

Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине

Культура трепетного отношения к Родине, к семье в России передается из поколения в поколение, это здорово, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:00:00+03:00

2025-03-06T19:00:00+03:00

2025-03-06T19:11:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Культура трепетного отношения к Родине, к семье в России передается из поколения в поколение, это здорово, заявил президент РФ Владимир Путин."Как у нас здорово всё и в семьях, и в обществе. Вот такая культура отношения к Родине, к стране, к народу, к семье у нас передаётся из поколения в поколение. Это в нас внутри живёт. Это и есть часть нас самих", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003476635.html

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россия, общество, владимир путин