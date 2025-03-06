https://ria.ru/20250306/putin-2003482061.html
Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине
Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине
Культура трепетного отношения к Родине, к семье в России передается из поколения в поколение, это здорово, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:00:00+03:00
2025-03-06T19:00:00+03:00
2025-03-06T19:11:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Культура трепетного отношения к Родине, к семье в России передается из поколения в поколение, это здорово, заявил президент РФ Владимир Путин."Как у нас здорово всё и в семьях, и в обществе. Вот такая культура отношения к Родине, к стране, к народу, к семье у нас передаётся из поколения в поколение. Это в нас внутри живёт. Это и есть часть нас самих", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003476635.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине
Путин: культура трепетного отношения к Родине передается от старших к младшим