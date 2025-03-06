https://ria.ru/20250306/putin-2003480049.html

Путин: патриарх Кирилл обращался по поддержке священнослужителей на СВО

Путин: патриарх Кирилл обращался по поддержке священнослужителей на СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин: патриарх Кирилл обращался по поддержке священнослужителей на СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался к нему с вопросами поддержки священнослужителей, которые... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:53:00+03:00

2025-03-06T18:53:00+03:00

2025-03-06T18:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался к нему с вопросами поддержки священнослужителей, которые находятся в вооруженных силах РФ. "Святейший патриарх Московский и всея Руси (Кирилл - ред.) тоже обращался ко мне … с вопросами, связанными с поддержкой священнослужителей, которые находятся в рядах вооруженных сил", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Президент отметил, что в зоне боевых действий находятся не только православные священнослужители, но и мусульмане, буддисты, и иудеи.

https://ria.ru/20250306/putin-2003473181.html

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россия, владимир путин