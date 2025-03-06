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Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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18:49 06.03.2025 (обновлено: 19:21 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003479172.html
Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО
Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО
Возможные решения по контролю за выплатами родственникам погибших участников СВО не должны приводить к вмешательству в дела их семей, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:49:00+03:00
2025-03-06T19:21:00+03:00
общество
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возможные решения по контролю за выплатами родственникам погибших участников СВО не должны приводить к вмешательству в дела их семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Одна из важнейших задач для государства - это обеспечить будущее детей... Если трагедия случается, погибает человек, да? Товарища нашего нет, а мы - есть. И мы должны подумать о его детях, я согласен. И вот если возникает такая ситуация, когда семья неблагополучна, а, к сожалению, такое бывает в любом обществе, и в нашем тоже, надо всё-таки принять, если принимать это решение, то оно должно быть таким, чтобы не ставило в ложное положение семьи, не ущемляло бы женщин, не ущемляло бы маму. Понимаете, чтобы априори мы не исходили из того, что мама может как-то ущемить своего ребенка", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что в любом вопросе необходимо в первую очередь обеспечить интересы детей."Само направление как бы этой мысли связано с обеспечением интересов ребенка, тем более маленького ребенка, она правильна абсолютно. Но здесь главное - не перегнуть палку", - добавил Путин.В свою очередь председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" мэр Москвы Сергей Собянин, который также принимает участие в мероприятии, отметил, что подавляющее большинство семей не нуждаются в таком регулировании. По его мнению, такие меры можно предпринимать, но только в отношении тех семей, которые уже состоят на учете как неблагополучные."Либо по предложению фонда ("Защитники Отечества" - ред.) особый мониторинг создать, какой-то индивидуальный подход. Просто так какой-то закон принять - это будет не очень хорошо. Но какие-то, мне кажется, такие всё-таки индивидуальные решения должны быть больше", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20250306/putin--2003481693.html
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общество, владимир путин, россия, москва, сергей собянин
Общество, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Собянин
Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО

Путин: нужно, чтобы контроль за тратой денег за гибель на СВО не ущемлял матерей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возможные решения по контролю за выплатами родственникам погибших участников СВО не должны приводить к вмешательству в дела их семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Одна из важнейших задач для государства - это обеспечить будущее детей... Если трагедия случается, погибает человек, да? Товарища нашего нет, а мы - есть. И мы должны подумать о его детях, я согласен. И вот если возникает такая ситуация, когда семья неблагополучна, а, к сожалению, такое бывает в любом обществе, и в нашем тоже, надо всё-таки принять, если принимать это решение, то оно должно быть таким, чтобы не ставило в ложное положение семьи, не ущемляло бы женщин, не ущемляло бы маму. Понимаете, чтобы априори мы не исходили из того, что мама может как-то ущемить своего ребенка", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Президент подчеркнул, что в любом вопросе необходимо в первую очередь обеспечить интересы детей.
"Само направление как бы этой мысли связано с обеспечением интересов ребенка, тем более маленького ребенка, она правильна абсолютно. Но здесь главное - не перегнуть палку", - добавил Путин.
В свою очередь председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" мэр Москвы Сергей Собянин, который также принимает участие в мероприятии, отметил, что подавляющее большинство семей не нуждаются в таком регулировании. По его мнению, такие меры можно предпринимать, но только в отношении тех семей, которые уже состоят на учете как неблагополучные.
"Либо по предложению фонда ("Защитники Отечества" - ред.) особый мониторинг создать, какой-то индивидуальный подход. Просто так какой-то закон принять - это будет не очень хорошо. Но какие-то, мне кажется, такие всё-таки индивидуальные решения должны быть больше", - отметил Собянин.
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