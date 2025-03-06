https://ria.ru/20250306/putin-2003479172.html

Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО

Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО

Возможные решения по контролю за выплатами родственникам погибших участников СВО не должны приводить к вмешательству в дела их семей, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:49:00+03:00

2025-03-06T18:49:00+03:00

2025-03-06T19:21:00+03:00

общество

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возможные решения по контролю за выплатами родственникам погибших участников СВО не должны приводить к вмешательству в дела их семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Одна из важнейших задач для государства - это обеспечить будущее детей... Если трагедия случается, погибает человек, да? Товарища нашего нет, а мы - есть. И мы должны подумать о его детях, я согласен. И вот если возникает такая ситуация, когда семья неблагополучна, а, к сожалению, такое бывает в любом обществе, и в нашем тоже, надо всё-таки принять, если принимать это решение, то оно должно быть таким, чтобы не ставило в ложное положение семьи, не ущемляло бы женщин, не ущемляло бы маму. Понимаете, чтобы априори мы не исходили из того, что мама может как-то ущемить своего ребенка", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что в любом вопросе необходимо в первую очередь обеспечить интересы детей."Само направление как бы этой мысли связано с обеспечением интересов ребенка, тем более маленького ребенка, она правильна абсолютно. Но здесь главное - не перегнуть палку", - добавил Путин.В свою очередь председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" мэр Москвы Сергей Собянин, который также принимает участие в мероприятии, отметил, что подавляющее большинство семей не нуждаются в таком регулировании. По его мнению, такие меры можно предпринимать, но только в отношении тех семей, которые уже состоят на учете как неблагополучные."Либо по предложению фонда ("Защитники Отечества" - ред.) особый мониторинг создать, какой-то индивидуальный подход. Просто так какой-то закон принять - это будет не очень хорошо. Но какие-то, мне кажется, такие всё-таки индивидуальные решения должны быть больше", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20250306/putin--2003481693.html

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общество, владимир путин, россия, москва, сергей собянин