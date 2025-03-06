Путин рассказал, что важно при контроле за тратой выплат за гибель на СВО
Путин: нужно, чтобы контроль за тратой денег за гибель на СВО не ущемлял матерей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возможные решения по контролю за выплатами родственникам погибших участников СВО не должны приводить к вмешательству в дела их семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Одна из важнейших задач для государства - это обеспечить будущее детей... Если трагедия случается, погибает человек, да? Товарища нашего нет, а мы - есть. И мы должны подумать о его детях, я согласен. И вот если возникает такая ситуация, когда семья неблагополучна, а, к сожалению, такое бывает в любом обществе, и в нашем тоже, надо всё-таки принять, если принимать это решение, то оно должно быть таким, чтобы не ставило в ложное положение семьи, не ущемляло бы женщин, не ущемляло бы маму. Понимаете, чтобы априори мы не исходили из того, что мама может как-то ущемить своего ребенка", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в любом вопросе необходимо в первую очередь обеспечить интересы детей.
"Само направление как бы этой мысли связано с обеспечением интересов ребенка, тем более маленького ребенка, она правильна абсолютно. Но здесь главное - не перегнуть палку", - добавил Путин.
В свою очередь председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" мэр Москвы Сергей Собянин, который также принимает участие в мероприятии, отметил, что подавляющее большинство семей не нуждаются в таком регулировании. По его мнению, такие меры можно предпринимать, но только в отношении тех семей, которые уже состоят на учете как неблагополучные.
"Либо по предложению фонда ("Защитники Отечества" - ред.) особый мониторинг создать, какой-то индивидуальный подход. Просто так какой-то закон принять - это будет не очень хорошо. Но какие-то, мне кажется, такие всё-таки индивидуальные решения должны быть больше", - отметил Собянин.