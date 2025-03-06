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Путин напомнил о временах Наполеона после заявлений Макрона - РИА Новости, 06.03.2025
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18:44 06.03.2025 (обновлено: 18:56 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003477812.html
Путин напомнил о временах Наполеона после заявлений Макрона
Путин напомнил о временах Наполеона после заявлений Макрона - РИА Новости, 06.03.2025
Путин напомнил о временах Наполеона после заявлений Макрона
Люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, в мире есть, но они забывают, чем это историческое событие закончилось, заявил президент России... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:44:00+03:00
2025-03-06T18:56:00+03:00
владимир путин
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франция
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, в мире есть, но они забывают, чем это историческое событие закончилось, заявил президент России Владимир Путин."До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон, в мире, наполеон бонапарт
Владимир Путин, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, В мире, Наполеон Бонапарт
Путин напомнил о временах Наполеона после заявлений Макрона

Путин: некоторые люди забыли, чем закончились времена нашествий Наполеона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, в мире есть, но они забывают, чем это историческое событие закончилось, заявил президент России Владимир Путин.
«
"До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Во Франции жестко раскритиковали Макрона за призывы к новым жертвам
Вчера, 16:59
 
Владимир ПутинРоссияФранцияЭммануэль МакронВ миреНаполеон Бонапарт
 
 
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