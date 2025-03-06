https://ria.ru/20250306/putin-2003476762.html

Путин высказался об ошибках врагов России

Путин высказался об ошибках врагов России - РИА Новости, 06.03.2025

Путин высказался об ошибках врагов России

Ошибки врагов России всегда были основаны на недооценке характера русского человека, заявил Президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:40:00+03:00

2025-03-06T18:40:00+03:00

2025-03-06T18:46:00+03:00

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ошибки врагов России всегда были основаны на недооценке характера русского человека, заявил Президент РФ Владимир Путин."На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250205/vrag-1997539864.html

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россия, владимир путин, в мире