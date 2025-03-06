https://ria.ru/20250306/putin-2003476445.html

Путин призвал тиражировать опыт Москвы по работе с "Защитниками Отечества"

Путин призвал тиражировать опыт Москвы по работе с "Защитниками Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025

Путин призвал тиражировать опыт Москвы по работе с "Защитниками Отечества"

Необходимо тиражировать в регионах опыт Москвы по организации филиалов фонда "Защитники Отечества", власти субъектов готовы повторять опыт мэра столицы Сергея... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:40:00+03:00

2025-03-06T18:40:00+03:00

2025-03-06T18:40:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Необходимо тиражировать в регионах опыт Москвы по организации филиалов фонда "Защитники Отечества", власти субъектов готовы повторять опыт мэра столицы Сергея Собянина, нужно им только подсказать, что конкретно нужно делать, сказал президент РФ Владимир Путин. Во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которые в том числе приехали из регионов РФ, Путин обсудил с ними московский филиал организации. "А здесь вы посмотрели, походили? Здесь, наверное, круто, да? Это Сергей Семенович (Собянин - ред.)", - сказал Путин. Он отметил, что сотрудники и подопечные фонда, побывав в московском центре, теперь знают, как в нем всё организовано. "Пример нужен, нужно это тиражировать. Вот вы вернетесь на места, наша встреча сейчас прозвучит, коллеги мои в регионах это увидят. Они с удовольствием будут помогать организовывать так, как сделано здесь, в Москве, Сергеем Семеновичем Собяниным. Только нужно им подсказать, что конкретно", - добавил Путин. Он отметил, что поручит властям регионов встретиться с участниками сегодняшней встречи и получить информацию о московском филиале фонда.

https://ria.ru/20250306/putin-2003473555.html

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общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин