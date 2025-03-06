https://ria.ru/20250306/putin-2003474454.html

Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады

Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады

Бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают "кусок за куском" российской земли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:31:00+03:00

2025-03-06T18:31:00+03:00

2025-03-06T18:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают "кусок за куском" российской земли, заявил президент РФ Владимир Путин. "810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Вот сейчас они на очень важном участке, воюют на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности, каждый день выполняют боевую задачу", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Президент добавил, что в данную минуту бойцы 810-й бригады выполняют очень сложные задачи. "Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - заключил Путин.

https://ria.ru/20250306/putin-2003473944.html

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россия, курская область, владимир путин