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Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:31 06.03.2025 (обновлено: 18:33 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003474454.html
Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады
Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады
Бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают "кусок за куском" российской земли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:31:00+03:00
2025-03-06T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают "кусок за куском" российской земли, заявил президент РФ Владимир Путин. "810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Вот сейчас они на очень важном участке, воюют на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности, каждый день выполняют боевую задачу", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Президент добавил, что в данную минуту бойцы 810-й бригады выполняют очень сложные задачи. "Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - заключил Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003473944.html
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россия, курская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин
Путин рассказал о героизме бойцов 810-й бригады

Путин: бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают кусок за куском земли РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают "кусок за куском" российской земли, заявил президент РФ Владимир Путин.
"810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Вот сейчас они на очень важном участке, воюют на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности, каждый день выполняют боевую задачу", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент добавил, что в данную минуту бойцы 810-й бригады выполняют очень сложные задачи. "Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - заключил Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших героев СВО
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир Путин
 
 
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