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Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших героев СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 06.03.2025 (обновлено: 19:08 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003473944.html
Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших героев СВО
Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших героев СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших героев СВО
Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:27:00+03:00
2025-03-06T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Ему рассказали, что на законодательном уровне пока не закреплены меры социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и неусыновленных детей погибших участников СВО, так как они не имеют соответствующего юридического статуса - не относятся к членам семьи."То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки - это какая-то ерунда. И что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Согласен, тоже по поводу… У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Да-да, или братья. Я понимаю. Спасибо. Доработаем", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250306/putin-2003471976.html
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владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поддержал идею о помощи братьям и сестрам погибших героев СВО

Путин поддержал идею о помощи братьям, сестрам и пасынкам погибших героев СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.
Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Ему рассказали, что на законодательном уровне пока не закреплены меры социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и неусыновленных детей погибших участников СВО, так как они не имеют соответствующего юридического статуса - не относятся к членам семьи.
"То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки - это какая-то ерунда. И что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Согласен, тоже по поводу… У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Да-да, или братья. Я понимаю. Спасибо. Доработаем", - сказал глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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