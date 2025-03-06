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Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025
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18:27 06.03.2025 (обновлено: 18:33 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003473555.html
Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025
Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества" в День Победы. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:27:00+03:00
2025-03-06T18:33:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества" в День Победы.Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества"."Давайте. День Победы, парад и встреча. Договорились, так и сделаем", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Ранее социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Наталья Линник поделилась с Путиным мечтами своего сына Виталика, одна из которых - личная встреча с президентом."Владимир Владимирович, помогите осуществить мечты моего сына", - попросила Линник.Другие женщины в зале подхватили идею Натальи и тоже попросили организовать встречу президента с их детьми. Путин поддержал их и назначил датой встречи День Победы.
https://ria.ru/20250306/putin-2003471976.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html
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общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сергей Собянин
Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества"

Путин пообещал 9 мая встретиться с детьми работников фонда "Защитники Отечества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества" в День Победы.
Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 18:20
"Давайте. День Победы, парад и встреча. Договорились, так и сделаем", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Ранее социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Наталья Линник поделилась с Путиным мечтами своего сына Виталика, одна из которых - личная встреча с президентом.
"Владимир Владимирович, помогите осуществить мечты моего сына", - попросила Линник.
Другие женщины в зале подхватили идею Натальи и тоже попросили организовать встречу президента с их детьми. Путин поддержал их и назначил датой встречи День Победы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСергей Собянин
 
 
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