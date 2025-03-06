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Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025
Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества" в День Победы. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:27:00+03:00
2025-03-06T18:27:00+03:00
2025-03-06T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества" в День Победы.Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества"."Давайте. День Победы, парад и встреча. Договорились, так и сделаем", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Ранее социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Наталья Линник поделилась с Путиным мечтами своего сына Виталика, одна из которых - личная встреча с президентом."Владимир Владимирович, помогите осуществить мечты моего сына", - попросила Линник.Другие женщины в зале подхватили идею Натальи и тоже попросили организовать встречу президента с их детьми. Путин поддержал их и назначил датой встречи День Победы.
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Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Путин пообещал 9 мая встретиться с детьми работников фонда "Защитники Отечества