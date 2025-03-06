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Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона
Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 06.03.2025
Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона
Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:25:00+03:00
2025-03-06T18:25:00+03:00
2025-03-06T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
попытка покушения на митрополита тихона
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).ФСБ РФ 28 февраля сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы."Противник (ВСУ - ред.) предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона.... Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
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Путин о попытке покушения ВСУ на митрополита Тихона
"Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет". Так Путин прокомментировал попытку покушения ВСУ на митрополита Тихона.
2025-03-06T18:25
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попытка покушения на митрополита тихона, владимир путин, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, Попытка покушения на митрополита Тихона, Владимир Путин, Общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Москва
Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона
Путин: Украина хотела убить священника Тихона, хотя он ни с кем не воюет