https://ria.ru/20250306/putin-2003473181.html

Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона

Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 06.03.2025

Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:25:00+03:00

2025-03-06T18:25:00+03:00

2025-03-06T18:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

попытка покушения на митрополита тихона

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).ФСБ РФ 28 февраля сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы."Противник (ВСУ - ред.) предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона.... Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635730.html

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Путин о попытке покушения ВСУ на митрополита Тихона "Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет". Так Путин прокомментировал попытку покушения ВСУ на митрополита Тихона. 2025-03-06T18:25 true PT0M23S

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попытка покушения на митрополита тихона, владимир путин, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, украина, москва