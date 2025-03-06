https://ria.ru/20250306/putin-2003471976.html

Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО

Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО

В регионах России развернута работа по поддержке участников СВО и их семей, губернаторы работают с душой, все "заряжены", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:20:00+03:00

2025-03-06T18:20:00+03:00

2025-03-06T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В регионах России развернута работа по поддержке участников СВО и их семей, губернаторы работают с душой, все "заряжены", заявил президент РФ Владимир Путин. "Я вижу, как коллеги работают, руководители регионов России. Они с душой работают, я практически не знаю никого, кто бы не обращал на эту тему внимания. Все заряжены, все стараются по максимуму создать условия для членов семей, для самих ребят, которые возвращаются, допустим, из зоны боевых действий", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html

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россия, владимир путин, общество