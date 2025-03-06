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Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/putin-2003471976.html
Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО
Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО
В регионах России развернута работа по поддержке участников СВО и их семей, губернаторы работают с душой, все "заряжены", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:20:00+03:00
2025-03-06T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В регионах России развернута работа по поддержке участников СВО и их семей, губернаторы работают с душой, все "заряжены", заявил президент РФ Владимир Путин. "Я вижу, как коллеги работают, руководители регионов России. Они с душой работают, я практически не знаю никого, кто бы не обращал на эту тему внимания. Все заряжены, все стараются по максимуму создать условия для членов семей, для самих ребят, которые возвращаются, допустим, из зоны боевых действий", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин оценил работу губернаторов по поддержке бойцов СВО

Путин: губернаторы работают с душой в части поддержки бойцов СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В регионах России развернута работа по поддержке участников СВО и их семей, губернаторы работают с душой, все "заряжены", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я вижу, как коллеги работают, руководители регионов России. Они с душой работают, я практически не знаю никого, кто бы не обращал на эту тему внимания. Все заряжены, все стараются по максимуму создать условия для членов семей, для самих ребят, которые возвращаются, допустим, из зоны боевых действий", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин: работа фонда "Защитники отечества" приближает победу России
Вчера, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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