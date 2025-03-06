https://ria.ru/20250306/putin-2003470734.html
Россия не отдаст свое, заявил Путин
Россия не отдаст свое, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
Россия не отдаст свое, заявил Путин
России не нужно ничего чужого, но и свое она не отдаст, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:16:00+03:00
2025-03-06T18:16:00+03:00
2025-03-06T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. России не нужно ничего чужого, но и свое она не отдаст, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003470489.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия не отдаст свое, заявил Путин
Путин: России не нужно ничего чужого, но и свое она не отдаст