https://ria.ru/20250306/putin-2003470489.html

Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих

Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих - РИА Новости, 06.03.2025

Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" выразил уверенность, что в окопах нет как неверующих, так и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:15:00+03:00

2025-03-06T18:15:00+03:00

2025-03-06T18:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" выразил уверенность, что в окопах нет как неверующих, так и тех, кто не думал бы о своих семьях. "Во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, для того, чтобы добиваться побед. И, конечно, уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, о матерях, о женах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html

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общество, россия, владимир путин