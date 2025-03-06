https://ria.ru/20250306/putin-2003470489.html
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих - РИА Новости, 06.03.2025
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" выразил уверенность, что в окопах нет как неверующих, так и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:15:00+03:00
2025-03-06T18:15:00+03:00
2025-03-06T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" выразил уверенность, что в окопах нет как неверующих, так и тех, кто не думал бы о своих семьях. "Во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, для того, чтобы добиваться побед. И, конечно, уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, о матерях, о женах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих
Путин: в окопах нет неверующих и тех, кто не думал бы о семье