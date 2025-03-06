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Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/putin-2003470489.html
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих - РИА Новости, 06.03.2025
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" выразил уверенность, что в окопах нет как неверующих, так и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:15:00+03:00
2025-03-06T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" выразил уверенность, что в окопах нет как неверующих, так и тех, кто не думал бы о своих семьях. "Во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, для того, чтобы добиваться побед. И, конечно, уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, о матерях, о женах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин выразил уверенность, что в окопах нет неверующих

Путин: в окопах нет неверующих и тех, кто не думал бы о семье

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" выразил уверенность, что в окопах нет как неверующих, так и тех, кто не думал бы о своих семьях.
"Во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, для того, чтобы добиваться побед. И, конечно, уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, о матерях, о женах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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