https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией - РИА Новости, 06.03.2025
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией
Президент России Владимир Путин назвал миссией работу сотрудников фонда "Защитников Отечества" по поддержке семей военнослужащих. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:14:00+03:00
2025-03-06T18:14:00+03:00
2025-03-06T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал миссией работу сотрудников фонда "Защитников Отечества" по поддержке семей военнослужащих. Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Белгородской области Анна Кочерова рассказала президенту, что до работы в фонде трудилась заместителем главы администрации Шебекинского округа. Она помогала размещать людей, эвакуировать, расселять их в другие регионы после начала обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ. Женщина рассказала, как со временем осознала, что должна помогать семьям участников СВО, "окружить их заботой и вниманием". "Вот вы сейчас точное слово нашли - это миссия, данная богом", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
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общество, россия, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией, данной Богом