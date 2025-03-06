https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html

Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией

Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией - РИА Новости, 06.03.2025

Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией

Президент России Владимир Путин назвал миссией работу сотрудников фонда "Защитников Отечества" по поддержке семей военнослужащих. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:14:00+03:00

2025-03-06T18:14:00+03:00

2025-03-06T18:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

белгородская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал миссией работу сотрудников фонда "Защитников Отечества" по поддержке семей военнослужащих. Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Белгородской области Анна Кочерова рассказала президенту, что до работы в фонде трудилась заместителем главы администрации Шебекинского округа. Она помогала размещать людей, эвакуировать, расселять их в другие регионы после начала обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ. Женщина рассказала, как со временем осознала, что должна помогать семьям участников СВО, "окружить их заботой и вниманием". "Вот вы сейчас точное слово нашли - это миссия, данная богом", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003464148.html

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общество, россия, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины