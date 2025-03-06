Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией - РИА Новости, 06.03.2025
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией
Президент России Владимир Путин назвал миссией работу сотрудников фонда "Защитников Отечества" по поддержке семей военнослужащих. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:14:00+03:00
2025-03-06T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_563:853:2687:2048_1920x0_80_0_0_8bb080eb2f10e98c8918681144cbaf70.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал миссией работу сотрудников фонда "Защитников Отечества" по поддержке семей военнослужащих. Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Белгородской области Анна Кочерова рассказала президенту, что до работы в фонде трудилась заместителем главы администрации Шебекинского округа. Она помогала размещать людей, эвакуировать, расселять их в другие регионы после начала обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ. Женщина рассказала, как со временем осознала, что должна помогать семьям участников СВО, "окружить их заботой и вниманием". "Вот вы сейчас точное слово нашли - это миссия, данная богом", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003464148.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_745:816:2387:2048_1920x0_80_0_0_2c035b32f0bafc8dec51d4618ff5fb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией

Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией, данной Богом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал миссией работу сотрудников фонда "Защитников Отечества" по поддержке семей военнослужащих.
Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Белгородской области Анна Кочерова рассказала президенту, что до работы в фонде трудилась заместителем главы администрации Шебекинского округа. Она помогала размещать людей, эвакуировать, расселять их в другие регионы после начала обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ. Женщина рассказала, как со временем осознала, что должна помогать семьям участников СВО, "окружить их заботой и вниманием".
"Вот вы сейчас точное слово нашли - это миссия, данная богом", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин назвал основное условие для успехов на поле боя
Вчера, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала