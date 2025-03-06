https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html

Путин: работа фонда "Защитники отечества" приближает победу России

Путин: работа фонда "Защитники отечества" приближает победу России - РИА Новости, 06.03.2025

Путин: работа фонда "Защитники отечества" приближает победу России

Работа фонда "Защитники Отечества" приближает победу России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:13:00+03:00

2025-03-06T18:13:00+03:00

2025-03-06T18:17:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работа фонда "Защитники Отечества" приближает победу России, заявил президент РФ Владимир Путин."Ваша работа (сотрудников фонда "Защитники Отечества" - ред.) тоже приближает победу... Вот это так и есть, это не преувеличение, потому что ваша работа, она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это - важнейшее условие для достижения успеха", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html

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общество, россия, владимир путин