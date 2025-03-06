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Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 06.03.2025 (обновлено: 18:32 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003468969.html
Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин
Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин
Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:11:00+03:00
2025-03-06T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время встречи президента с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" к главе государства обратились с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира."Мы не собираемся этого делать, мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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россия, украина, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Владимир Путин
Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин

Путин: Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время встречи президента с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" к главе государства обратились с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира.
"Мы не собираемся этого делать, мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВладимир Путин
 
 
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