https://ria.ru/20250306/putin-2003468969.html

Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин

Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025

Россия не будет никому уступать в ситуации на Украине, заявил Путин

Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:11:00+03:00

2025-03-06T18:11:00+03:00

2025-03-06T18:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время встречи президента с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" к главе государства обратились с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира."Мы не собираемся этого делать, мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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2025

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россия, украина, безопасность, владимир путин