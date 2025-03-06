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Путин "потерял" Собянина на встрече с женщинами — участницами СВО
Путин "потерял" Собянина на встрече с женщинами — участницами СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин "потерял" Собянина на встрече с женщинами — участницами СВО
Президент России Владимир Путин пошутил, что мэра Москвы Сергея Собянина "потеряли" по пути на встречу с женщинами-участницами спецоперации и женами бойцов в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:04:00+03:00
2025-03-06T18:04:00+03:00
2025-03-06T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что мэра Москвы Сергея Собянина "потеряли" по пути на встречу с женщинами-участницами спецоперации и женами бойцов в Едином центре поддержки участников СВО. Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент также в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами – участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества". "А где Сергей Семенович?", - поинтересовался Путин, усаживаясь за стол рядом с участницами встречи. Затем он увидел входящего в зал и проходящего к своему месту мэра Москвы и кивнул головой. "А я смотрю, Сергея Семеновича потеряли. Начальство надо замещать", - пошутил президент.
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Путин: "Сергея Семеновича потеряли"
Встреча Путина с женщинами, работающими в Фонде "Защитники Отечества", началась с поисков Собянина.
2025-03-06T18:04
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Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Политика
Путин "потерял" Собянина на встрече с женщинами — участницами СВО
Путин пошутил, что Собянина потеряли в центре поддержки участников СВО
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что мэра Москвы Сергея Собянина "потеряли" по пути на встречу с женщинами-участницами спецоперации и женами бойцов в Едином центре поддержки участников СВО.
Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Президент также в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами – участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
"А где Сергей Семенович?", - поинтересовался Путин, усаживаясь за стол рядом с участницами встречи.
Затем он увидел входящего в зал и проходящего к своему месту мэра Москвы и кивнул головой.
"А я смотрю, Сергея Семеновича потеряли. Начальство надо замещать", - пошутил президент.