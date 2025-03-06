https://ria.ru/20250306/putin-2003465398.html
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин
Срочники не направляются в зону проведения боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:59:00+03:00
2025-03-06T17:59:00+03:00
2025-03-06T18:11:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Срочники не направляются в зону проведения боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин."По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003466328.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин
Путин: срочники не направляются в зону боевых действий