https://ria.ru/20250306/putin-2003465398.html

Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин

Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025

Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин

Срочники не направляются в зону проведения боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:59:00+03:00

2025-03-06T17:59:00+03:00

2025-03-06T18:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Срочники не направляются в зону проведения боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин."По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003466328.html

россия

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россия, владимир путин