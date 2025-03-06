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Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 06.03.2025 (обновлено: 18:11 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003465398.html
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин
Срочники не направляются в зону проведения боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:59:00+03:00
2025-03-06T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Срочники не направляются в зону проведения боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин."По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003466328.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Срочников не отправляют в зону боевых действий, заявил Путин

Путин: срочники не направляются в зону боевых действий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Срочники не направляются в зону проведения боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин.
"По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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