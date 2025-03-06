https://ria.ru/20250306/putin-2003464483.html
Путин призвал помогать семьям погибших военнослужащих
Путин призвал помогать семьям погибших военнослужащих - РИА Новости, 06.03.2025
Путин призвал помогать семьям погибших военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин призвал помогать семьям погибших военнослужащих и отметил, что без трагедий не обходится ни один вооруженный конфликт. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:57:00+03:00
2025-03-06T17:57:00+03:00
2025-03-06T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал помогать семьям погибших военнослужащих и отметил, что без трагедий не обходится ни один вооруженный конфликт. "К сожалению, такие трагедии происходят, без них не обходится ни один вооруженный конфликт. Нам с вами очень важно помочь тем, кто нуждается в поддержке - это, имею в виду, и ребята, которые получили тяжелые травмы, и помощь семьям (погибших военнослужащих - ред.)", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал помогать семьям погибших военнослужащих
Путин призвал помогать семьям погибших на СВО военнослужащих