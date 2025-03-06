https://ria.ru/20250306/putin-2003460262.html

Путин призвал оказывать помощь родственникам погибших на СВО

Путин призвал оказывать помощь родственникам погибших на СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин призвал оказывать помощь родственникам погибших на СВО

Все виды помощи, в том числе психологическая, должны сразу оказываться родственникам пострадавших и погибших на специальной военной операции, сообщил президент... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:48:00+03:00

2025-03-06T17:48:00+03:00

2025-03-06T17:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Все виды помощи, в том числе психологическая, должны сразу оказываться родственникам пострадавших и погибших на специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно, конечно, на первых этапах прямо с первых дней оказывать самые разные виды (помощи - ред.), в том числе возможно и психологическую помощь, родственникам пострадавших (на СВО - ред.) ребят, тем более погибших", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html

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россия, владимир путин, общество