https://ria.ru/20250306/putin-2003460262.html
Путин призвал оказывать помощь родственникам погибших на СВО
Путин призвал оказывать помощь родственникам погибших на СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин призвал оказывать помощь родственникам погибших на СВО
Все виды помощи, в том числе психологическая, должны сразу оказываться родственникам пострадавших и погибших на специальной военной операции, сообщил президент... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:48:00+03:00
2025-03-06T17:48:00+03:00
2025-03-06T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Все виды помощи, в том числе психологическая, должны сразу оказываться родственникам пострадавших и погибших на специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно, конечно, на первых этапах прямо с первых дней оказывать самые разные виды (помощи - ред.), в том числе возможно и психологическую помощь, родственникам пострадавших (на СВО - ред.) ребят, тем более погибших", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал оказывать помощь родственникам погибших на СВО
Путин: родственникам погибших на СВО должны сразу оказывать все виды помощи