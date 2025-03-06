https://ria.ru/20250306/putin-2003458668.html

Путин отметил героизм 76-ой Псковской десантной дивизии

Путин отметил героизм 76-ой Псковской десантной дивизии - РИА Новости, 06.03.2025

Путин отметил героизм 76-ой Псковской десантной дивизии

Президент России Владимир Путин заявил, что 76-я Псковская десантная дивизия укомплектована элитой вооруженных сил, подчеркнув, что ее бойцы воюют героически. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:44:00+03:00

2025-03-06T17:44:00+03:00

2025-03-06T17:49:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 76-я Псковская десантная дивизия укомплектована элитой вооруженных сил, подчеркнув, что ее бойцы воюют героически."Должен сказать, что 76-я Псковская десантная дивизия, она укомплектована теми людьми, которых мы называем элитой вооруженных сил, они и сегодня воюют в высшей степени достойно, мужественно и героически", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003460262.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин