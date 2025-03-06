https://ria.ru/20250306/putin-2003456595.html

России приходится жить в условиях боевых действий, заявил Путин

России приходится жить в условиях боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025

России приходится жить в условиях боевых действий, заявил Путин

России приходится жить и укреплять страну в условиях боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:37:00+03:00

2025-03-06T17:37:00+03:00

2025-03-06T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576047648_57:0:2792:1538_1920x0_80_0_0_89c4179ba7cdb56895174f5043fa7539.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. России приходится жить и укреплять страну в условиях боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда "Защитники Отечества", по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще, в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери – все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин