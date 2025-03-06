https://ria.ru/20250306/putin-2003456595.html
России приходится жить в условиях боевых действий, заявил Путин
России приходится жить в условиях боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2025
России приходится жить в условиях боевых действий, заявил Путин
России приходится жить и укреплять страну в условиях боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:37:00+03:00
2025-03-06T17:37:00+03:00
2025-03-06T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. России приходится жить и укреплять страну в условиях боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда "Защитники Отечества", по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще, в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери – все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
России приходится жить в условиях боевых действий, заявил Путин
Путин: России приходится жить и укреплять страну в условиях боевых действий