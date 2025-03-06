Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 06.03.2025 (обновлено: 17:44 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО
Президент РФ Владимир Путин выразил особые слова благодарности женщинам, которые принимают участие в СВО и отметил, что их нередко можно встретить и на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:35:00+03:00
2025-03-06T17:44:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил особые слова благодарности женщинам, которые принимают участие в СВО и отметил, что их нередко можно встретить и на передовой."Но здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимают участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Также президент отметил, что женщины "и на передовой прямо встречаются не так редко".
https://ria.ru/20240628/putin-1956201521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c1a4495895f5d8b2226a93f160e4e408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО

Путин выразил особые слова благодарности женщинам, участвующим в СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил особые слова благодарности женщинам, которые принимают участие в СВО и отметил, что их нередко можно встретить и на передовой.
"Но здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимают участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Также президент отметил, что женщины "и на передовой прямо встречаются не так редко".
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России
28 июня 2024, 18:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала