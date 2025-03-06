https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО
Президент РФ Владимир Путин выразил особые слова благодарности женщинам, которые принимают участие в СВО и отметил, что их нередко можно встретить и на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:35:00+03:00
2025-03-06T17:35:00+03:00
2025-03-06T17:44:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил особые слова благодарности женщинам, которые принимают участие в СВО и отметил, что их нередко можно встретить и на передовой."Но здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимают участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Также президент отметил, что женщины "и на передовой прямо встречаются не так редко".
https://ria.ru/20240628/putin-1956201521.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО
Путин выразил особые слова благодарности женщинам, участвующим в СВО