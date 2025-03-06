Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 06.03.2025 (обновлено: 20:11 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов - РИА Новости, 06.03.2025
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов
Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравил их с наступающим праздником и обсудил меры... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:34:00+03:00
2025-03-06T20:11:00+03:00
8 марта
владимир путин
россия
украина
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003464889_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b981173553a0720d5049396d4a63c9a9.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравил их с наступающим праздником и обсудил меры поддержки участников специальной военной операции. Основные тезисы — в материале РИА Новости.&quot;Парни, конечно, — герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа&quot;.О мерах поддержки бойцов СВОО переговорах по УкраинеО работе фонда "Защитники Отечества"&quot;Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда &quot;Защитники Отечества&quot;, по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще — в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери — все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну&quot;.
https://ria.ru/20250223/putin-2001104748.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Общение Путина с матерями и женами участников СВО
LIVE: Общение Путина с матерями и женами участников СВО
2025-03-06T17:34
true
PT138M29S
Путин о попытке покушения ВСУ на митрополита Тихона
"Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет". Так Путин прокомментировал попытку покушения ВСУ на митрополита Тихона.
2025-03-06T17:34
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003464889_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_2d601eddc6757889016e82c7e4e7e7d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
8 марта, владимир путин, россия, украина, москва
8 марта, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов

Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравил их с наступающим праздником и обсудил меры поддержки участников специальной военной операции. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
  • Сплоченность страны является одним из основных условий успеха на поле боя;
  • культура трепетного отношения к родине, к семье передается из поколения в поколение, это здорово;
  • президент отметил важность тыла для воюющих на фронте бойцов;
  • дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение;
  • ошибки врагов всегда были основаны на недооценке характера русского человека;
«

"Парни, конечно, — герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
президент России
  • 76-я псковская десантная дивизия укомплектована элитой вооруженных сил, они воюют героически;
  • бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают "кусок за куском" российской земли;
  • 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно";
  • срочники не направляются в зону боевых действий;
  • подавляющее большинство бойцов из "отрядов Z" воюют очень достойно;
  • о попытке противника осуществить покушение на митрополита Тихона: добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет.

О мерах поддержки бойцов СВО

  • Президент предложил продумать единый стандарт региональной поддержки для семей участников спецоперации;
  • возможные решения по контролю за тратой выплат за гибель на СВО не должны приводить к вмешательству в дела семьи и ущемлять матерей;
  • в регионах развернута работа по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям, губернаторы работают с душой, все "заряжены";
  • участники СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий;
  • необходимо предпринимать все усилия, чтобы ветераны после ампутаций могли вести полноценный образ жизни;
  • Путин согласился с предложением распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков погибших героев.

О переговорах по Украине

  • Москва не собирается никому уступать в ситуации на Украине;
  • нужен такой вариант мира, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие;
  • нам не нужно ничего чужого, но свое не отдадим.

О работе фонда "Защитники Отечества"

«

"Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда "Защитники Отечества", по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще — в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери — все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
президент России
  • Работа фонда приближает победу России;
  • глава государства одобрил предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта;
  • родственникам пострадавших и погибших на спецоперации бойцов должны сразу оказываться все виды помощи, в том числе психологическая;
  • Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда в День Победы;
  • глава государства сказал, что поддержит Всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин заявил, что участники СВО верны заветам предков
23 февраля, 12:04
 
8 мартаВладимир ПутинРоссияУкраинаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала