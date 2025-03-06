https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html

Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов

Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов - РИА Новости, 06.03.2025

Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов

Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравил их с наступающим праздником и обсудил меры... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:34:00+03:00

2025-03-06T17:34:00+03:00

2025-03-06T20:11:00+03:00

8 марта

владимир путин

россия

украина

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003464889_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b981173553a0720d5049396d4a63c9a9.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравил их с наступающим праздником и обсудил меры поддержки участников специальной военной операции. Основные тезисы — в материале РИА Новости."Парни, конечно, — герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа".О мерах поддержки бойцов СВОО переговорах по УкраинеО работе фонда "Защитники Отечества""Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда "Защитники Отечества", по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще — в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери — все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну".

https://ria.ru/20250223/putin-2001104748.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Общение Путина с матерями и женами участников СВО LIVE: Общение Путина с матерями и женами участников СВО 2025-03-06T17:34 true PT138M29S

Путин о попытке покушения ВСУ на митрополита Тихона "Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет". Так Путин прокомментировал попытку покушения ВСУ на митрополита Тихона. 2025-03-06T17:34 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

8 марта, владимир путин, россия, украина, москва