Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов
Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, поздравил их с наступающим праздником и обсудил меры поддержки участников специальной военной операции. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
- Сплоченность страны является одним из основных условий успеха на поле боя;
- культура трепетного отношения к родине, к семье передается из поколения в поколение, это здорово;
- президент отметил важность тыла для воюющих на фронте бойцов;
- дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение;
- ошибки врагов всегда были основаны на недооценке характера русского человека;
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"Парни, конечно, — герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа".
- 76-я псковская десантная дивизия укомплектована элитой вооруженных сил, они воюют героически;
- бойцы 810-й бригады прямо сейчас освобождают "кусок за куском" российской земли;
- 234-й полк имени Александра Невского воюет "круто и сильно";
- срочники не направляются в зону боевых действий;
- подавляющее большинство бойцов из "отрядов Z" воюют очень достойно;
- о попытке противника осуществить покушение на митрополита Тихона: добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет.
О мерах поддержки бойцов СВО
- Президент предложил продумать единый стандарт региональной поддержки для семей участников спецоперации;
- возможные решения по контролю за тратой выплат за гибель на СВО не должны приводить к вмешательству в дела семьи и ущемлять матерей;
- в регионах развернута работа по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям, губернаторы работают с душой, все "заряжены";
- участники СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий;
- необходимо предпринимать все усилия, чтобы ветераны после ампутаций могли вести полноценный образ жизни;
- Путин согласился с предложением распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков погибших героев.
О переговорах по Украине
- Москва не собирается никому уступать в ситуации на Украине;
- нужен такой вариант мира, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие;
- нам не нужно ничего чужого, но свое не отдадим.
О работе фонда "Защитники Отечества"
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"Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда "Защитники Отечества", по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще — в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери — все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну".
- Работа фонда приближает победу России;
- глава государства одобрил предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта;
- родственникам пострадавших и погибших на спецоперации бойцов должны сразу оказываться все виды помощи, в том числе психологическая;
- Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда в День Победы;
- глава государства сказал, что поддержит Всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома".
Путин заявил, что участники СВО верны заветам предков
23 февраля, 12:04