https://ria.ru/20250306/putin-2003441453.html

Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО

Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей – московский филиал государственного фонда "Защитники... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:56:00+03:00

2025-03-06T16:56:00+03:00

2025-03-06T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей – московский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", передает корреспондент РИА Новости.Президента в центре сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

https://ria.ru/20250227/putin-2001988177.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия