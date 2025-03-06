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Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 06.03.2025 (обновлено: 16:59 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003441453.html
Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО
Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей – московский филиал государственного фонда "Защитники... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:56:00+03:00
2025-03-06T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей – московский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", передает корреспондент РИА Новости.Президента в центре сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
https://ria.ru/20250227/putin-2001988177.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО

Путин приехал в московский филиал фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей – московский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", передает корреспондент РИА Новости.
Президента в центре сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
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