https://ria.ru/20250306/putin-2003431829.html

Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда"

Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда" - РИА Новости, 06.03.2025

Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда"

Президент Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда", которой ее супруга удостоили посмертно за подвиг в Курской... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:26:00+03:00

2025-03-06T16:26:00+03:00

2025-03-06T17:09:00+03:00

россия

курская область

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

курская аэс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003426195_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e33eb7f86f43174660fde0282430f46.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда", которой ее супруга удостоили посмертно за подвиг в Курской области. Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея — 6 марта ему исполнилось бы 46 лет. Вручая награду, Путин отметил, что Сергей Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России. С самого начала боевых действий он добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно. "Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", — сказал президент.Ольга Чебнева поблагодарила главу государства."Вам большое спасибо за признание моего мужа героем. Так как мне награда по наследству досталась, мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Все-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России", — сказала вдова.Она подчеркнула, что вся их семья и друзья гордятся подвигом Чебнева."Для нас он был папа, муж, друг, но вот оказался героем. И, соответственно, спасибо вам за то, что вы вручили эту награду. Мы будем дальше продолжать его дело", — добавила Ольга.Во встрече также принимала участие статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева.Подвиг комбатаНа момент начала специальной военной операции подполковник Чебнев уже не состоял на службе, но пришел в военкомат в качестве добровольца. Командовал батальоном 9-го мотострелкового полка, воевал в ДНР, ЛНР, Харьковской области. В 2022 году награжден медалью Суворова, в 2023-м — медалью "За отвагу", в 2024-м — орденом Мужества.В августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, Чебнев в течение 12 дней руководил обороной села Малая Локня, стараясь удержать важный плацдарм в районе Суджи. Он взял на себя командование бойцами трех полков различного подчинения и превратил обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. Восемнадцатого августа украинские войска нанесли по Малой Локне удар из РСЗО HIMARS, а затем высадили десант в тылу обороняющихся россиян. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев решил выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. Во время боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление ВСУ к Курской АЭС и дали российскому командованию возможность перебросить резервы. За этот подвиг Чебневу присвоили звание Героя России.Ольга Чебнева живет в Калининграде и воспитывает троих детей. В этом году она вошла в состав совета при губернаторе по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972640278.html

https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html

россия

курская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение "Золотой Звезды" Героя России вдове Сергея Чебнева Вручение "Золотой Звезды" Героя России вдове Сергея Чебнева 2025-03-06T16:26 true PT5M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс, общество