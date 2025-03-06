Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда" - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 06.03.2025 (обновлено: 17:09 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003431829.html
Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда"
Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда" - РИА Новости, 06.03.2025
Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда"
Президент Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда", которой ее супруга удостоили посмертно за подвиг в Курской... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:26:00+03:00
2025-03-06T17:09:00+03:00
россия
курская область
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
курская аэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003426195_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e33eb7f86f43174660fde0282430f46.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда", которой ее супруга удостоили посмертно за подвиг в Курской области. Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея — 6 марта ему исполнилось бы 46 лет. Вручая награду, Путин отметил, что Сергей Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России. С самого начала боевых действий он добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно. "Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", — сказал президент.Ольга Чебнева поблагодарила главу государства."Вам большое спасибо за признание моего мужа героем. Так как мне награда по наследству досталась, мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Все-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России", — сказала вдова.Она подчеркнула, что вся их семья и друзья гордятся подвигом Чебнева."Для нас он был папа, муж, друг, но вот оказался героем. И, соответственно, спасибо вам за то, что вы вручили эту награду. Мы будем дальше продолжать его дело", — добавила Ольга.Во встрече также принимала участие статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева.Подвиг комбатаНа момент начала специальной военной операции подполковник Чебнев уже не состоял на службе, но пришел в военкомат в качестве добровольца. Командовал батальоном 9-го мотострелкового полка, воевал в ДНР, ЛНР, Харьковской области. В 2022 году награжден медалью Суворова, в 2023-м — медалью "За отвагу", в 2024-м — орденом Мужества.В августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, Чебнев в течение 12 дней руководил обороной села Малая Локня, стараясь удержать важный плацдарм в районе Суджи. Он взял на себя командование бойцами трех полков различного подчинения и превратил обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. Восемнадцатого августа украинские войска нанесли по Малой Локне удар из РСЗО HIMARS, а затем высадили десант в тылу обороняющихся россиян. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев решил выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. Во время боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление ВСУ к Курской АЭС и дали российскому командованию возможность перебросить резервы. За этот подвиг Чебневу присвоили звание Героя России.Ольга Чебнева живет в Калининграде и воспитывает троих детей. В этом году она вошла в состав совета при губернаторе по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972640278.html
https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html
россия
курская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вручение "Золотой Звезды" Героя России вдове Сергея Чебнева
Вручение "Золотой Звезды" Героя России вдове Сергея Чебнева
2025-03-06T16:26
true
PT5M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003426195_84:0:1024:705_1920x0_80_0_0_ead5d12c274deea80275a4767c4a3807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс, общество
Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Общество
Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда"

Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России Сергея Чебнева его вдове Ольге

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда", которой ее супруга удостоили посмертно за подвиг в Курской области.
Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея — 6 марта ему исполнилось бы 46 лет.
© Фото : соцсетиСергей Чебнев
Сергей Чебнев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : соцсети
Сергей Чебнев
Вручая награду, Путин отметил, что Сергей Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России. С самого начала боевых действий он добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно.
«
"Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", — сказал президент.
Ольга Чебнева поблагодарила главу государства.
"Вам большое спасибо за признание моего мужа героем. Так как мне награда по наследству досталась, мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Все-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России", — сказала вдова.
Она подчеркнула, что вся их семья и друзья гордятся подвигом Чебнева.
«
"Для нас он был папа, муж, друг, но вот оказался героем. И, соответственно, спасибо вам за то, что вы вручили эту награду. Мы будем дальше продолжать его дело", — добавила Ольга.
Во встрече также принимала участие статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда"
Президент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден Золотая звезда, которого её муж был удостоен посмертно - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда"

Подвиг комбата

На момент начала специальной военной операции подполковник Чебнев уже не состоял на службе, но пришел в военкомат в качестве добровольца. Командовал батальоном 9-го мотострелкового полка, воевал в ДНР, ЛНР, Харьковской области. В 2022 году награжден медалью Суворова, в 2023-м — медалью "За отвагу", в 2024-м — орденом Мужества.
В августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, Чебнев в течение 12 дней руководил обороной села Малая Локня, стараясь удержать важный плацдарм в районе Суджи. Он взял на себя командование бойцами трех полков различного подчинения и превратил обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Герой защиты Малой Локни рассказал подробности о ее осаде
14 сентября 2024, 03:03
Восемнадцатого августа украинские войска нанесли по Малой Локне удар из РСЗО HIMARS, а затем высадили десант в тылу обороняющихся россиян. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев решил выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. Во время боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление ВСУ к Курской АЭС и дали российскому командованию возможность перебросить резервы. За этот подвиг Чебневу присвоили звание Героя России.
Ольга Чебнева живет в Калининграде и воспитывает троих детей. В этом году она вошла в состав совета при губернаторе по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Освобожденное село Погребки в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ
2 марта, 21:00
 
РоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКурская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала