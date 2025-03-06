Путин вручил вдове Героя России Чебнева медаль "Золотая Звезда"
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России Сергея Чебнева его вдове Ольге
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда", которой ее супруга удостоили посмертно за подвиг в Курской области.
Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея — 6 марта ему исполнилось бы 46 лет.
© Фото : соцсетиСергей Чебнев
© Фото : соцсети
Сергей Чебнев
Вручая награду, Путин отметил, что Сергей Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер и гражданин России. С самого начала боевых действий он добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно.
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"Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался, ну, и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось", — сказал президент.
Ольга Чебнева поблагодарила главу государства.
"Вам большое спасибо за признание моего мужа героем. Так как мне награда по наследству досталась, мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Все-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России", — сказала вдова.
Она подчеркнула, что вся их семья и друзья гордятся подвигом Чебнева.
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"Для нас он был папа, муж, друг, но вот оказался героем. И, соответственно, спасибо вам за то, что вы вручили эту награду. Мы будем дальше продолжать его дело", — добавила Ольга.
Во встрече также принимала участие статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда"
Президент Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева Ольге медаль "Золотая Звезда"
Подвиг комбата
На момент начала специальной военной операции подполковник Чебнев уже не состоял на службе, но пришел в военкомат в качестве добровольца. Командовал батальоном 9-го мотострелкового полка, воевал в ДНР, ЛНР, Харьковской области. В 2022 году награжден медалью Суворова, в 2023-м — медалью "За отвагу", в 2024-м — орденом Мужества.
В августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, Чебнев в течение 12 дней руководил обороной села Малая Локня, стараясь удержать важный плацдарм в районе Суджи. Он взял на себя командование бойцами трех полков различного подчинения и превратил обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС.
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Восемнадцатого августа украинские войска нанесли по Малой Локне удар из РСЗО HIMARS, а затем высадили десант в тылу обороняющихся россиян. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев решил выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. Во время боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление ВСУ к Курской АЭС и дали российскому командованию возможность перебросить резервы. За этот подвиг Чебневу присвоили звание Героя России.
Ольга Чебнева живет в Калининграде и воспитывает троих детей. В этом году она вошла в состав совета при губернаторе по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.