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Путин посетит филиал фонда "Защитники Отечества"

Путин посетит филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025

Путин посетит филиал фонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин в четверг посетит филиал фонда "Защитники Отечества", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:59:00+03:00

2025-03-06T12:59:00+03:00

2025-03-06T12:59:00+03:00

москва

россия

владимир путин

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политика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит филиал фонда "Защитники Отечества", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент сегодня в Москве посетит один из филиалов государственного фонда "Защитники Отечества", посмотрит, как работает система. Его будут сопровождать и мэр Москвы, замминистра обороны, статс-секретарь Анна Цивилева. Путин познакомится с работой центра, пообщается с работниками, сотрудниками", - сказал Песков.

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москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика