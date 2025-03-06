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Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США - РИА Новости, 06.03.2025
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10:05 06.03.2025 (обновлено: 11:12 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/putin-2003350267.html
Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США
Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США - РИА Новости, 06.03.2025
Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, соответствующий документ разместили на сайте официального... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:05:00+03:00
2025-03-06T11:12:00+03:00
организация американских государств
александр дарчиев
россия
сша
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", — говорится в указе.Александр Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.На прошлой неделе США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России во время встречи делегаций двух стран в Стамбуле. Как уточняли в МИД, отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.
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организация американских государств, александр дарчиев, россия, сша, владимир путин, вашингтон (штат), в мире
Организация американских государств, Александр Дарчиев, Россия, США, Владимир Путин, Вашингтон (штат), В мире
Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США

Путин подписал указ о назначении Дарчиева российским послом в США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", — говорится в указе.
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4 марта, 07:19
Александр Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
На прошлой неделе США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России во время встречи делегаций двух стран в Стамбуле. Как уточняли в МИД, отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ, кандидат исторических наук. Владеет английским и французским языками, работает в системе министерства с 1992 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор департамента Северной Америки МИД.

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