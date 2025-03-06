https://ria.ru/20250306/putin-2003350267.html

Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США

Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США - РИА Новости, 06.03.2025

Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, соответствующий документ разместили на сайте официального... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:05:00+03:00

2025-03-06T10:05:00+03:00

2025-03-06T11:12:00+03:00

организация американских государств

александр дарчиев

россия

сша

владимир путин

вашингтон (штат)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", — говорится в указе.Александр Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.На прошлой неделе США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России во время встречи делегаций двух стран в Стамбуле. Как уточняли в МИД, отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.

https://ria.ru/20250304/rossiya-2002886838.html

https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

организация американских государств, александр дарчиев, россия, сша, владимир путин, вашингтон (штат), в мире