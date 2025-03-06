Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США
Путин подписал указ о назначении Дарчиева российским послом в США
Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", — говорится в указе.
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Александр Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
На прошлой неделе США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России во время встречи делегаций двух стран в Стамбуле. Как уточняли в МИД, отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.
Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ, кандидат исторических наук. Владеет английским и французским языками, работает в системе министерства с 1992 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор департамента Северной Америки МИД.
Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.