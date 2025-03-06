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Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:35 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/putin--2003490556.html
Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы
Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы - РИА Новости, 06.03.2025
Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы
Президент России Владимир Путин сообщил, что настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, который добровольно пошел на передовую из мест лишения свободы и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:35:00+03:00
2025-03-06T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, который добровольно пошел на передовую из мест лишения свободы и геройский проявил себя в зоне СВО. "Совсем недавно я познакомился с одним из материалов, я же регулярно этим занимаюсь, и руководству министерства (обороны РФ - ред.) говорю: "Представить к званию Героя Российской Федерации". Да, хорошо. Потом разговариваю с одним из руководителей (ведомства - ред.): "Нет, нельзя". Я говорю: "Почему?". "А он из мест лишения свободы". А я говорю: "Ну и что, ну человек точно достоин звания Героя (РФ - ред.)". Что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. Я еще посмотрел, за что он оказался в местах лишения свободы, ну такая бытовая вещь, бывает. Вел (на фронте - ред.) себя как герой, реально, поэтому присвоили (звание - ред.) Героя", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003482591.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы

Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему в зону СВО из тюрьмы

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, который добровольно пошел на передовую из мест лишения свободы и геройский проявил себя в зоне СВО.
"Совсем недавно я познакомился с одним из материалов, я же регулярно этим занимаюсь, и руководству министерства (обороны РФ - ред.) говорю: "Представить к званию Героя Российской Федерации". Да, хорошо. Потом разговариваю с одним из руководителей (ведомства - ред.): "Нет, нельзя". Я говорю: "Почему?". "А он из мест лишения свободы". А я говорю: "Ну и что, ну человек точно достоин звания Героя (РФ - ред.)". Что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. Я еще посмотрел, за что он оказался в местах лишения свободы, ну такая бытовая вещь, бывает. Вел (на фронте - ред.) себя как герой, реально, поэтому присвоили (звание - ред.) Героя", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин: военные, отправившиеся в зону СВО из тюрем, получат статус ветерана
Вчера, 19:03
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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