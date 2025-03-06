Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы
Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему в зону СВО из тюрьмы
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, который добровольно пошел на передовую из мест лишения свободы и геройский проявил себя в зоне СВО.
"Совсем недавно я познакомился с одним из материалов, я же регулярно этим занимаюсь, и руководству министерства (обороны РФ - ред.) говорю: "Представить к званию Героя Российской Федерации". Да, хорошо. Потом разговариваю с одним из руководителей (ведомства - ред.): "Нет, нельзя". Я говорю: "Почему?". "А он из мест лишения свободы". А я говорю: "Ну и что, ну человек точно достоин звания Героя (РФ - ред.)". Что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. Я еще посмотрел, за что он оказался в местах лишения свободы, ну такая бытовая вещь, бывает. Вел (на фронте - ред.) себя как герой, реально, поэтому присвоили (звание - ред.) Героя", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".