https://ria.ru/20250306/putin--2003490556.html

Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы

Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы - РИА Новости, 06.03.2025

Путин настоял на присвоении Героя России бойцу, попавшему на СВО из тюрьмы

Президент России Владимир Путин сообщил, что настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, который добровольно пошел на передовую из мест лишения свободы и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:35:00+03:00

2025-03-06T19:35:00+03:00

2025-03-06T19:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что настоял на присвоении звания Героя РФ бойцу, который добровольно пошел на передовую из мест лишения свободы и геройский проявил себя в зоне СВО. "Совсем недавно я познакомился с одним из материалов, я же регулярно этим занимаюсь, и руководству министерства (обороны РФ - ред.) говорю: "Представить к званию Героя Российской Федерации". Да, хорошо. Потом разговариваю с одним из руководителей (ведомства - ред.): "Нет, нельзя". Я говорю: "Почему?". "А он из мест лишения свободы". А я говорю: "Ну и что, ну человек точно достоин звания Героя (РФ - ред.)". Что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. Я еще посмотрел, за что он оказался в местах лишения свободы, ну такая бытовая вещь, бывает. Вел (на фронте - ред.) себя как герой, реально, поэтому присвоили (звание - ред.) Героя", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003482591.html

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общество, россия, владимир путин