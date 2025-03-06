https://ria.ru/20250306/putin--2003488774.html
Путин призвал делать все, чтобы ветераны после ампутаций жили полной жизнью
Путин призвал делать все, чтобы ветераны после ампутаций жили полной жизнью - РИА Новости, 06.03.2025
Путин призвал делать все, чтобы ветераны после ампутаций жили полной жизнью
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предпринимать все усилия, чтобы ветераны СВО после ампутаций могли вести полноценный образ жизни. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:27:00+03:00
2025-03-06T19:27:00+03:00
2025-03-06T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003473823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12e2c9fde116d5fee773a43e494e66e1.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предпринимать все усилия, чтобы ветераны СВО после ампутаций могли вести полноценный образ жизни."Надо делать все, конечно, для того, чтобы ребята (после ампутаций - ред.) чувствовали себя полноценными людьми, могли бы и обслуживать себя, и спортом заниматься, и выглядеть прилично, согласен", - сказал он на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003484687.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003473823_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_adeaa2a16034fb8d99f0f0ffbda1280a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал делать все, чтобы ветераны после ампутаций жили полной жизнью
Путин: нужно делать все, чтобы ветераны после ампутаций могли жить полной жизнью