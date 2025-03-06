https://ria.ru/20250306/putin--2003488774.html

Путин призвал делать все, чтобы ветераны после ампутаций жили полной жизнью

Путин призвал делать все, чтобы ветераны после ампутаций жили полной жизнью - РИА Новости, 06.03.2025

Путин призвал делать все, чтобы ветераны после ампутаций жили полной жизнью

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предпринимать все усилия, чтобы ветераны СВО после ампутаций могли вести полноценный образ жизни. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:27:00+03:00

2025-03-06T19:27:00+03:00

2025-03-06T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предпринимать все усилия, чтобы ветераны СВО после ампутаций могли вести полноценный образ жизни."Надо делать все, конечно, для того, чтобы ребята (после ампутаций - ред.) чувствовали себя полноценными людьми, могли бы и обслуживать себя, и спортом заниматься, и выглядеть прилично, согласен", - сказал он на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003484687.html

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владимир путин, общество, россия