https://ria.ru/20250306/putin--2003486753.html

Путин пожелал здоровья матери четырех детей из КЧР

Путин пожелал здоровья матери четырех детей из КЧР - РИА Новости, 06.03.2025

Путин пожелал здоровья матери четырех детей из КЧР

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" пожелал здоровья матери четырех детей из... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" пожелал здоровья матери четырех детей из Карачаево-Черкесской Республики. Встреча с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" проходит в четверг в Москве. "Дай бог вам здоровья. Надеюсь не последние дети у вас", - сказал глава государства, обращаясь к сотруднику фонда "Защитники Отечаства" Асе Тохчуковой.

https://ria.ru/20250306/putin--2003481693.html

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