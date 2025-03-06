https://ria.ru/20250306/putin--2003486249.html

Путин пообещал поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома"

Путин пообещал поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома" - РИА Новости, 06.03.2025

Путин пообещал поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома"

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:18:00+03:00

2025-03-06T19:18:00+03:00

2025-03-06T19:18:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома". "Это несложно, мы сделаем", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", отвечая на просьбу помочь в закупке призов для награждения всех победителей конкурса в рамках фестиваля.

https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html

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2025

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владимир путин, россия, общество