https://ria.ru/20250306/putin--2003486249.html
Путин пообещал поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома"
Путин пообещал поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома" - РИА Новости, 06.03.2025
Путин пообещал поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома"
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:18:00+03:00
2025-03-06T19:18:00+03:00
2025-03-06T19:18:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома". "Это несложно, мы сделаем", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", отвечая на просьбу помочь в закупке призов для награждения всех победителей конкурса в рамках фестиваля.
https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пообещал поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома"
Путин пообещал поддержать Всероссийский фестиваль "Папа, я жду тебя дома"