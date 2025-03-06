https://ria.ru/20250306/putin--2003484947.html
Путин высказался о Московском суворовском училище
Путин высказался о Московском суворовском училище - РИА Новости, 06.03.2025
Путин высказался о Московском суворовском училище
Президент России Владимир Путин назвал Московское суворовское военное училище очень хорошим образовательным учреждением, отметив, что там качественный уровень... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:13:00+03:00
2025-03-06T19:13:00+03:00
2025-03-06T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Московское суворовское военное училище очень хорошим образовательным учреждением, отметив, что там качественный уровень общего образования. Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества". "Суворовское - очень хорошее. Там очень хороший уровень образования, общего образования", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными Фонда "Защитники Отечества". Речь шла о Московском суворовском военном училище.
https://ria.ru/20250306/putin-2003473555.html
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, московское суворовское военное училище, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московское суворовское военное училище, Общество
Путин высказался о Московском суворовском училище
Путин назвал Московское суворовское училище очень хорошим учреждением