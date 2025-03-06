https://ria.ru/20250306/putin--2003484947.html

Путин высказался о Московском суворовском училище

Путин высказался о Московском суворовском училище - РИА Новости, 06.03.2025

Путин высказался о Московском суворовском училище

Президент России Владимир Путин назвал Московское суворовское военное училище очень хорошим образовательным учреждением, отметив, что там качественный уровень... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:13:00+03:00

2025-03-06T19:13:00+03:00

2025-03-06T19:13:00+03:00

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

московское суворовское военное училище

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003473823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12e2c9fde116d5fee773a43e494e66e1.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Московское суворовское военное училище очень хорошим образовательным учреждением, отметив, что там качественный уровень общего образования. Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества". "Суворовское - очень хорошее. Там очень хороший уровень образования, общего образования", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными Фонда "Защитники Отечества". Речь шла о Московском суворовском военном училище.

https://ria.ru/20250306/putin-2003473555.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, сергей собянин, московское суворовское военное училище, общество