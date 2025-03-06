Путин внесет поправки в работу фонда "Защитники Отечества"
Путин внесет поправки по семьям пропавших в работу фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что оперативно подпишет поправки для включения в работу фонда "Защитники Отечества" семей пропавших без вести военнослужащих.
В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" был поднят вопрос о помощи семьям пропавших без вести военнослужащих. Замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что на данный момент семьи становятся подопечными фонда через какое-то время и не получают помощь сразу, "если бы были включены поправки в указ, мы бы уже изначально могли бы их сопровождать, помогать, помощь семьям могла бы поступать сразу".
"Вы, пожалуйста, подготовьте это предложение, и как оно будет готово - я его сразу подпишу, буквально на следующей неделе это можно сделать. Сегодня-завтра Анна Евгеньевна подготовит, в понедельник я уже подпишу", - сказал глава государства в рамках встречи.
Путин также отметил, что эта тема уже обсуждается, в министерстве обороны на данный момент есть предложения по поводу того, что можно и нужно сделать для решения вопросов связанных с родственниками, семьями военнослужащих, которые числятся в категории пропавших без вести.