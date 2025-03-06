https://ria.ru/20250306/putin--2003481693.html

Путин внесет поправки в работу фонда "Защитники Отечества"

Путин внесет поправки в работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025

Путин внесет поправки в работу фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что оперативно подпишет поправки для включения в работу фонда "Защитники Отечества" семей пропавших без вести... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:59:00+03:00

2025-03-06T18:59:00+03:00

2025-03-06T18:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что оперативно подпишет поправки для включения в работу фонда "Защитники Отечества" семей пропавших без вести военнослужащих. В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" был поднят вопрос о помощи семьям пропавших без вести военнослужащих. Замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что на данный момент семьи становятся подопечными фонда через какое-то время и не получают помощь сразу, "если бы были включены поправки в указ, мы бы уже изначально могли бы их сопровождать, помогать, помощь семьям могла бы поступать сразу". "Вы, пожалуйста, подготовьте это предложение, и как оно будет готово - я его сразу подпишу, буквально на следующей неделе это можно сделать. Сегодня-завтра Анна Евгеньевна подготовит, в понедельник я уже подпишу", - сказал глава государства в рамках встречи. Путин также отметил, что эта тема уже обсуждается, в министерстве обороны на данный момент есть предложения по поводу того, что можно и нужно сделать для решения вопросов связанных с родственниками, семьями военнослужащих, которые числятся в категории пропавших без вести.

https://ria.ru/20250306/putin-2003476445.html

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общество, россия, владимир путин