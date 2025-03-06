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У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян - РИА Новости, 06.03.2025
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21:47 06.03.2025 (обновлено: 22:04 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/puerto-riko-2003504310.html
У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян
У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян - РИА Новости, 06.03.2025
У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян
Двое россиян были задержаны у западного побережья Пуэрто-Рико при попытке нелегально попасть в страну, утверждает пограничная служба США. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Двое россиян были задержаны у западного побережья Пуэрто-Рико при попытке нелегально попасть в страну, утверждает пограничная служба США. "Агенты провели задержание совместно с силами быстрого реагирования морского подразделения полиции Пуэрто-Рико и береговой охраной США, перехватив 15-футовую (около четырех с половиной метров - ред.) лодку с двумя подвесными моторами. На борту судна находились пятеро мигрантов - трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России", - говорится в пресс-релизе погранслужбы. Утверждается, что операция прошла в пятницу. Судно было перехвачено недалеко от пуэрториканского города Агуадилья на западе острова. В результате биометрической проверки было выявлено, что один из граждан Доминиканской Республики ранее был депортирован из США как преступник, отмечается в пресс-релизе. Двое россиян были переданы министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования.
https://ria.ru/20250215/bali-1999521494.html
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в мире, сша, пуэрто-рико, россия
В мире, США, Пуэрто-Рико, Россия
У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян

Погранслужба США заявила о задержании двоих россиян у берегов Пуэрто-Рико

© AP Photo / Ricardo ArduengoБольшая белая цапля на пирсе в Пуэрто-Рико
Большая белая цапля на пирсе в Пуэрто-Рико - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ricardo Arduengo
Большая белая цапля на пирсе в Пуэрто-Рико. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Двое россиян были задержаны у западного побережья Пуэрто-Рико при попытке нелегально попасть в страну, утверждает пограничная служба США.
"Агенты провели задержание совместно с силами быстрого реагирования морского подразделения полиции Пуэрто-Рико и береговой охраной США, перехватив 15-футовую (около четырех с половиной метров - ред.) лодку с двумя подвесными моторами. На борту судна находились пятеро мигрантов - трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России", - говорится в пресс-релизе погранслужбы.
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Утверждается, что операция прошла в пятницу. Судно было перехвачено недалеко от пуэрториканского города Агуадилья на западе острова. В результате биометрической проверки было выявлено, что один из граждан Доминиканской Республики ранее был депортирован из США как преступник, отмечается в пресс-релизе.
Двое россиян были переданы министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования.
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