У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян
Погранслужба США заявила о задержании двоих россиян у берегов Пуэрто-Рико
© AP Photo / Ricardo ArduengoБольшая белая цапля на пирсе в Пуэрто-Рико
© AP Photo / Ricardo Arduengo
Большая белая цапля на пирсе в Пуэрто-Рико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Двое россиян были задержаны у западного побережья Пуэрто-Рико при попытке нелегально попасть в страну, утверждает пограничная служба США.
"Агенты провели задержание совместно с силами быстрого реагирования морского подразделения полиции Пуэрто-Рико и береговой охраной США, перехватив 15-футовую (около четырех с половиной метров - ред.) лодку с двумя подвесными моторами. На борту судна находились пятеро мигрантов - трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России", - говорится в пресс-релизе погранслужбы.
На Бали задержали россиянку
15 февраля, 05:23
Утверждается, что операция прошла в пятницу. Судно было перехвачено недалеко от пуэрториканского города Агуадилья на западе острова. В результате биометрической проверки было выявлено, что один из граждан Доминиканской Республики ранее был депортирован из США как преступник, отмечается в пресс-релизе.
Двое россиян были переданы министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования.
В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения
14 февраля, 10:22