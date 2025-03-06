https://ria.ru/20250306/prigovor-2003346052.html
Жителю Новороссийска вынесли приговор за работу на украинскую разведку
Жителю Новороссийска вынесли приговор за работу на украинскую разведку - РИА Новости, 06.03.2025
Жителю Новороссийска вынесли приговор за работу на украинскую разведку
Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Новороссийска Краснодарского края Дмитрия Левина, передававшего украинской разведке... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:38:00+03:00
2025-03-06T09:38:00+03:00
2025-03-06T09:47:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Новороссийска Краснодарского края Дмитрия Левина, передававшего украинской разведке данные о Военно-морском флоте России, сообщил РИА Новости представитель суда.По его данным, в начале прошлого года Левин связался с представителями главного управления разведки минобороны Украины и террористической организации "Националистическая организация "Русский добровольческий корпус"*. После этого он собрал и направил им информацию о деятельности ВМФ, количестве и местонахождении военных кораблей, судов в порту, дислокации воинской части и административных зданий в Новороссийске, расположении военного аэродрома на территории Краснодарского края и способе его охраны.Также Левин передал представителям украинской разведки и "РДК" информацию о деятельности ВМФ России в акватории Цемесской бухты Новороссийска, фотографии военно-морской техники с географическими координатами ее расположения.Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999983737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, вмф рф, ростов-на-дону, происшествия
Новороссийск, ВМФ РФ, Ростов-на-Дону, Происшествия
Жителю Новороссийска вынесли приговор за работу на украинскую разведку
Житель Новороссийска получил 15 лет за передачу данных украинской разведке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Новороссийска Краснодарского края Дмитрия Левина, передававшего украинской разведке данные о Военно-морском флоте России, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в начале прошлого года Левин связался с представителями главного управления разведки минобороны Украины
и террористической организации "Националистическая организация "Русский добровольческий корпус"*. После этого он собрал и направил им информацию о деятельности ВМФ, количестве и местонахождении военных кораблей, судов в порту, дислокации воинской части и административных зданий в Новороссийске
, расположении военного аэродрома на территории Краснодарского края
и способе его охраны.
Также Левин передал представителям украинской разведки и "РДК" информацию о деятельности ВМФ России в акватории Цемесской бухты Новороссийска, фотографии военно-морской техники с географическими координатами ее расположения.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.
* Террористическая организация, запрещена в России