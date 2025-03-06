https://ria.ru/20250306/prigovor-2003346052.html

Жителю Новороссийска вынесли приговор за работу на украинскую разведку

Жителю Новороссийска вынесли приговор за работу на украинскую разведку - РИА Новости, 06.03.2025

Жителю Новороссийска вынесли приговор за работу на украинскую разведку

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Новороссийска Краснодарского края Дмитрия Левина, передававшего украинской разведке... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:38:00+03:00

2025-03-06T09:38:00+03:00

2025-03-06T09:47:00+03:00

новороссийск

вмф рф

ростов-на-дону

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Новороссийска Краснодарского края Дмитрия Левина, передававшего украинской разведке данные о Военно-морском флоте России, сообщил РИА Новости представитель суда.По его данным, в начале прошлого года Левин связался с представителями главного управления разведки минобороны Украины и террористической организации "Националистическая организация "Русский добровольческий корпус"*. После этого он собрал и направил им информацию о деятельности ВМФ, количестве и местонахождении военных кораблей, судов в порту, дислокации воинской части и административных зданий в Новороссийске, расположении военного аэродрома на территории Краснодарского края и способе его охраны.Также Левин передал представителям украинской разведки и "РДК" информацию о деятельности ВМФ России в акватории Цемесской бухты Новороссийска, фотографии военно-морской техники с географическими координатами ее расположения.Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999983737.html

https://ria.ru/20250304/agent-2002900285.html

новороссийск

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новороссийск, вмф рф, ростов-на-дону, происшествия