Премьер Дании прокомментировала возможность размещения ЯО в стране
Премьер Дании Фредериксен не исключила размещения в стране ядерного оружия
Центр города Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен, комментируя возможность размещения ядерного оружия на территории страны, заявила, что рассматриваются все варианты, не будет отвергать идеи других.
По данным издания Euractiv, датский премьер в ответ на вопрос о размещении ядерного оружия в стране указала на то, что ничего не исключает.
"Я не собираюсь говорить "нет" в ответ на идеи других. Все варианты рассматриваются", - добавила она.
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".