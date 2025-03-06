https://ria.ru/20250306/premer-2003315984.html

Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо

Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо - РИА Новости, 06.03.2025

Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо

Новый премьер-министр Канады появится уже "очень скоро", заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T01:02:00+03:00

2025-03-06T01:02:00+03:00

2025-03-06T06:16:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады появится уже "очень скоро", заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. "Я считаю, что на федеральном уровне очень скоро будет новый премьер-министр. Думаю, большим вопросом будет, каков наш экономический план", — сообщила она на конференции, посвященной американо-канадским отношениям. Трансляцию вело агентство CPAC. Премьер Канады Джастин Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение 10 лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003299846.html

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в мире, канада, мелани жоли, джастин трюдо