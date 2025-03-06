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Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо
Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо - РИА Новости, 06.03.2025
Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо
Новый премьер-министр Канады появится уже "очень скоро", заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:02:00+03:00
2025-03-06T01:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады появится уже "очень скоро", заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. "Я считаю, что на федеральном уровне очень скоро будет новый премьер-министр. Думаю, большим вопросом будет, каков наш экономический план", — сообщила она на конференции, посвященной американо-канадским отношениям. Трансляцию вело агентство CPAC. Премьер Канады Джастин Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение 10 лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003299846.html
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в мире, канада, мелани жоли, джастин трюдо
В мире, Канада, Мелани Жоли, Джастин Трюдо
Глава МИД Канады анонсировала скорую смену Трюдо
Глава МИД Жоли: новый премьер-министр Канады появится уже очень скоро