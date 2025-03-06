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CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России - РИА Новости, 06.03.2025
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09:27 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/prekraschenie-2003344424.html
CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России
CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России - РИА Новости, 06.03.2025
CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России
Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:27:00+03:00
2025-03-06T09:27:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не потребоваться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. По данным ряда источников, полное прекращение предоставления Киеву информации нанесет сокрушительный удар его боеспособности. "Ситуация довольно скверная. Вкупе с прекращением военной помощи и внешней помощи это по факту гарантирует победу России, при которой не потребуется мирное соглашение", - заявил телеканалу один из источников. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. В Пентагоне позднее сообщили РИА Новости, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск вторника. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, майк уолтц, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Сергей Лавров, НАТО
CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России

CNN: прекращение США помощи и передачи данных Украине гарантирует победу России

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не потребоваться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
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По данным ряда источников, полное прекращение предоставления Киеву информации нанесет сокрушительный удар его боеспособности.
"Ситуация довольно скверная. Вкупе с прекращением военной помощи и внешней помощи это по факту гарантирует победу России, при которой не потребуется мирное соглашение", - заявил телеканалу один из источников.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. В Пентагоне позднее сообщили РИА Новости, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск вторника.
В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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