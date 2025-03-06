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Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг - РИА Новости, 06.03.2025
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07:44 06.03.2025
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Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг
Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг - РИА Новости, 06.03.2025
Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг
Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг и примерно каждая третья – в секторе торговли, поделились эксперты Промсвязьбанка (ПСБ) с РИА... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:44:00+03:00
2025-03-06T07:44:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг и примерно каждая третья – в секторе торговли, поделились эксперты Промсвязьбанка (ПСБ) с РИА Новости данными исследования, проведенного совместно с "Опорой России" в рамках индекса деловых настроений RSBI. "Большая часть женщин-предпринимателей вовлечена в сферу услуг (51%), а также в сектор торговли (38%). Такая специфика может быть обусловлена достаточным опытом работы в этих сферах, наличием хороших навыков общения с людьми и пониманием потребительских предпочтений. Подавляющая часть опрошенных женщин-предпринимателей имеют микробизнес (90%), а каждая десятая - малый бизнес", - раскрыли аналитики результаты январского исследования. "Представительницы прекрасного пола в целом имеют большой опыт работы в бизнесе. Так, 47% опрошенных женщин занимаются предпринимательством более 10 лет, а 34% - от 5 до 10 лет. Это отражает устойчивый интерес к предпринимательской деятельности у женщин, решивших открыть свое дело", - говорят эксперты. В частности, интерес к ведению бизнеса у женщин, в отличие от мужчин-предпринимателей, в первую очередь поддерживается за счет нематериальных стимулов: нежелания работать на других (эту причину указали 52% респонденток) и стремления реализовать себя (46% опрошенных). При этом в материальном плане им важна финансовая защищенность близких: 30% решили заняться предпринимательством, чтобы обеспечить семью, отмечается в исследовании. Также исследователи выяснили, что для женщин мотивацией к созданию своего бизнеса чаще, чем у мужчин, выступает стремление к финансовой независимости (31% респонденток) и возможность иметь больше личного свободного времени (26%). Свой бизнес может повысить гибкость рабочего графика, что в свою очередь облегчает совмещение работы с заботой о семье и детях, добавляется там же. "Что касается сложностей при создании своего дела, опрошенные женщины-предприниматели в первую очередь испытывали их с получением стартового капитала (53%) и подбором персонала (51%). В сравнении с мужчинами-предпринимателями женщины также чаще сталкивались с проблемами определения каналов сбыта и продвижением бизнеса. Мужчины… склонны к более исследовательскому подходу при открытии бизнеса, что отражает наличие сложностей с разработкой бизнес-плана, поиском поставщиков и определением целевой аудитории", - заключили аналитики.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг

Промсвязьбанк: каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг

© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Fotolia / Picture-Factory
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг и примерно каждая третья – в секторе торговли, поделились эксперты Промсвязьбанка (ПСБ) с РИА Новости данными исследования, проведенного совместно с "Опорой России" в рамках индекса деловых настроений RSBI.
"Большая часть женщин-предпринимателей вовлечена в сферу услуг (51%), а также в сектор торговли (38%). Такая специфика может быть обусловлена достаточным опытом работы в этих сферах, наличием хороших навыков общения с людьми и пониманием потребительских предпочтений. Подавляющая часть опрошенных женщин-предпринимателей имеют микробизнес (90%), а каждая десятая - малый бизнес", - раскрыли аналитики результаты январского исследования.
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"Представительницы прекрасного пола в целом имеют большой опыт работы в бизнесе. Так, 47% опрошенных женщин занимаются предпринимательством более 10 лет, а 34% - от 5 до 10 лет. Это отражает устойчивый интерес к предпринимательской деятельности у женщин, решивших открыть свое дело", - говорят эксперты.
В частности, интерес к ведению бизнеса у женщин, в отличие от мужчин-предпринимателей, в первую очередь поддерживается за счет нематериальных стимулов: нежелания работать на других (эту причину указали 52% респонденток) и стремления реализовать себя (46% опрошенных). При этом в материальном плане им важна финансовая защищенность близких: 30% решили заняться предпринимательством, чтобы обеспечить семью, отмечается в исследовании.
Также исследователи выяснили, что для женщин мотивацией к созданию своего бизнеса чаще, чем у мужчин, выступает стремление к финансовой независимости (31% респонденток) и возможность иметь больше личного свободного времени (26%). Свой бизнес может повысить гибкость рабочего графика, что в свою очередь облегчает совмещение работы с заботой о семье и детях, добавляется там же.
"Что касается сложностей при создании своего дела, опрошенные женщины-предприниматели в первую очередь испытывали их с получением стартового капитала (53%) и подбором персонала (51%). В сравнении с мужчинами-предпринимателями женщины также чаще сталкивались с проблемами определения каналов сбыта и продвижением бизнеса. Мужчины… склонны к более исследовательскому подходу при открытии бизнеса, что отражает наличие сложностей с разработкой бизнес-плана, поиском поставщиков и определением целевой аудитории", - заключили аналитики.
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