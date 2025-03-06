https://ria.ru/20250306/predmety-2003314668.html
Водителей предупредили о запрещенных предметах в салоне авто
Водителей предупредили о запрещенных предметах в салоне авто - РИА Новости, 06.03.2025
Водителей предупредили о запрещенных предметах в салоне авто
Запреты на перевозку в салоне авто более чем обширны — под них подпадают не только явно запрещенные вещи, но в некоторых случаях предметы быта и животные,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T03:18:00+03:00
2025-03-06T03:18:00+03:00
2025-03-06T05:39:00+03:00
авто
елена кудерко
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запреты на перевозку в салоне авто более чем обширны — под них подпадают не только явно запрещенные вещи, но в некоторых случаях предметы быта и животные, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что список веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, регулируется различными нормативными актами, включая закон "О транспортной безопасности". В него входят взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, баллоны с газом, химикаты и недозволенные книги.Ряд предметов можно перевозить с оговоркой: например, крупногабаритную бытовую технику — только если она надежно закреплена внутри салона, а животные — при обеспечении безопасности движения и санитарных норм.Незнание правил транспортировки определенных видов грузов в легковом автотранспорте может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, заключила Кудерко.
https://ria.ru/20240708/shtrafy-1958109628.html
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авто, елена кудерко
Водителей предупредили о запрещенных предметах в салоне авто
Адвокат Кудерко: провоз в авто баллонов и химикатов грозит уголовным делом