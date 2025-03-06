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Инспектор МЧС, обвиняемый по делу о пожаре в Кемерово, получил срок

Инспектор МЧС, обвиняемый по делу о пожаре в Кемерово, получил срок - РИА Новости, 06.03.2025

Инспектор МЧС, обвиняемый по делу о пожаре в Кемерово, получил срок

Пожарный инспектор Роман Плет, обвиняемый по делу о гибели 23 пациентов приюта в Кемерово, приговорен к 4 годам колонии-поселения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:31:00+03:00

2025-03-06T11:31:00+03:00

2025-03-06T16:28:00+03:00

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Пожарный инспектор Роман Плет, обвиняемый по делу о гибели 23 пациентов приюта в Кемерово, приговорен к 4 годам колонии-поселения, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово."Суд приговорил… (к наказанию – ред.) в виде четырёх лет колонии-поселения", - сказала судья.Она уточнила, что к месту отбывания наказания государственный пожарный инспектор регионального главка МЧС должен добраться самостоятельно.Также суд взыскал с МЧС РФ, как главного распорядителя бюджетных средств, четверым потерпевшим компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей каждому. Собственнице сгоревшего дома, где располагался приют, удовлетворены исковые требования в части имущественного вреда на сумму 2 313 891 рубль.Плет обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц. По данным следствия, выявив в приюте в феврале 2022 года нарушения требований пожарной безопасности, он не принял мер по закрытию заведения и не привлек к ответственности лицо, организовавшее приют. Гособвинение запросило ему 6 лет колонии-поселения. Плет вину не признал.Пожар в частном доме престарелых в Кемерово произошел в ночь на 24 декабря 2022 года из-за короткого замыкания электропроводки. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. В это время в приюте находились 28 постояльцев, 23 из них погибли, остальные получили ожоги. Установлено, что легального статуса заведение не имело.Организатор приюта Андрей Смирнов, обвинявшийся по ч 3. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ранее был осужден на 5 лет колонии общего режима, вину он признал.

https://ria.ru/20250211/kuzbass-1998538814.html

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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия