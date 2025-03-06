https://ria.ru/20250306/post-2003382206.html

Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост

Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост - РИА Новости, 06.03.2025

Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, соблюдает ли президент РФ Владимир Путин религиозный пост, отметив, что этот вопрос... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:03:00+03:00

2025-03-06T13:03:00+03:00

2025-03-06T13:03:00+03:00

религия

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, соблюдает ли президент РФ Владимир Путин религиозный пост, отметив, что этот вопрос сакральный для каждого. "Вы знаете, мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это. Но это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичный пост", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, соблюдает ли Путин религиозный пост.

https://ria.ru/20250306/post-1850387242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин