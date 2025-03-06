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Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост - РИА Новости, 06.03.2025
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Религия
 
13:03 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/post-2003382206.html
Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост
Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост - РИА Новости, 06.03.2025
Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, соблюдает ли президент РФ Владимир Путин религиозный пост, отметив, что этот вопрос... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:03:00+03:00
2025-03-06T13:03:00+03:00
религия
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, соблюдает ли президент РФ Владимир Путин религиозный пост, отметив, что этот вопрос сакральный для каждого. "Вы знаете, мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это. Но это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичный пост", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, соблюдает ли Путин религиозный пост.
https://ria.ru/20250306/post-1850387242.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Религия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков не стал рассказывать, соблюдает ли Путин пост

Песков решил не отвечать на вопрос, соблюдает ли Путин пост

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, соблюдает ли президент РФ Владимир Путин религиозный пост, отметив, что этот вопрос сакральный для каждого.
"Вы знаете, мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это. Но это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичный пост", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, соблюдает ли Путин религиозный пост.
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