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Советник Эрдогана ответил на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
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21:51 06.03.2025 (обновлено: 21:52 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/posol-2003504655.html
Советник Эрдогана ответил на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией
Советник Эрдогана ответил на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
Советник Эрдогана ответил на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией
Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, комментируя вопрос о наличии якобы 'охлаждения" в отношениях Анкары и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:51:00+03:00
2025-03-06T21:52:00+03:00
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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, комментируя вопрос о наличии якобы 'охлаждения" в отношениях Анкары и Москвы, заявил, что "никого перелома нет. Отношения между Россией и Турцией являются очень разноплановыми и продолжают развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в отношениях между Россией и Турцией какое-то "охлаждение". Заявления о якобы охлаждении в отношениях Анкары и Москвы вызывают, мягко говоря, удивление, учитывая интенсивность двусторонних контактов, заявил ранее РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице. "Никакого перелома нет", - заявил Кылыч, отвечая на вопрос журналистки Ханде Фырат на телеканале CNN türk о том, есть ли какое-либо охлаждения в отношениях Турции и России.
https://ria.ru/20250304/zapad-2002891370.html
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в мире, турция, россия
В мире, Турция, Россия
Советник Эрдогана ответил на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией

Советник Эрдогана Кылыч: никакого перелома в отношениях с Россией нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, комментируя вопрос о наличии якобы 'охлаждения" в отношениях Анкары и Москвы, заявил, что "никого перелома нет.
Отношения между Россией и Турцией являются очень разноплановыми и продолжают развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в отношениях между Россией и Турцией какое-то "охлаждение". Заявления о якобы охлаждении в отношениях Анкары и Москвы вызывают, мягко говоря, удивление, учитывая интенсивность двусторонних контактов, заявил ранее РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице.
"Никакого перелома нет", - заявил Кылыч, отвечая на вопрос журналистки Ханде Фырат на телеканале CNN türk о том, есть ли какое-либо охлаждения в отношениях Турции и России.
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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4 марта, 08:30
 
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